Habla mal de la mamá de su único hijo: Carolina Rojas le responde a Piter Albeiro

Luego de un extenso mensaje en sus historias de Instagram, donde Alejandro Leiva (Piter Albeiro) respondió a los señalamiento de infidelidad realizados por su expareja, otra polémica surgió cuando al responder un comentario de una seguidora, que lo criticaba por alejar de su lado a Rojas por un mujer más joven, el humorista aseguró que "nunca necesitó a su lado una reina de belleza".

Este hecho desató la molestía de Carolina Rojas, quien no dudó en enviar un mensaje afirmando que Leiva solo buscaba "justificar su infidelidad" y que optaba por referirse de forma negativa sobre la mujer con la que compartió 18 años de matrimonio y que lo ayudó en su carrera como su manager.

“Un hombre que habla mal de su exesposa y mamá de su único hijo solo para justificar su infidelidad, habla mucho más de él mismo que de ella", expresó en su cuenta de Twitter.

También puntualizó que finalizar su matrimonio había sido la decisión indicada en su momento: "De verdad que entre más tiempo pasa, más me doy cuenta que tomé la decisión correcta, me terminaron haciendo un favor”, comentó.

Por su parte, Piter Albeiro presentó excusas por su comentario, asegurando que sus palabras habían sido malinterpretadas y su deseo era expresar que más que la belleza física, buscaba indicar que el amor en pareja debe complementarse con otras cualidades.

"Si duramos tantos años era precisamente porque esas cosas se daban y me disculpo si se malinterpretó, jamás necesité a la reina, necesité a la misma persona que me quiso, me ayudó a mejorar diaramente", dijo.