‘Halloween’, el proyecto de cortometraje colombiano que ya triunfa en el exterior

En W Fin de Semana conversamos con Silvia Prietov, quien dirige el cotrometraje animado colombiano ‘Halloween’ que entró en la selección internacional de Animation! y fue destacado por la revista Variety.

La cinta, que se encuentra en desarrollo, cuenta la historia de Alicia y su hermano Rod, quienes viven en la ciudad de Bogotá y se ven obligados a repetir el día de Halloween una y otra vez hasta resolver el misterio del loop en el tiempo.

Con esta película, la compañía Lucy Animation Studio fue seleccionada para participar en Animation Pitch Sessions 2021 del mercado Ventana Sur, que se realizará del 29 de noviembre al 3 de diciembre en Buenos Aires (Argentina). Se trata de un espacio dedicado a series y largometrajes latinoamericanos que se encuentran en etapa de desarrollo o en preproducción, organizado por el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales de Argentina y el Marché du Film del Festival de Cannes.

De esta manera, Prietov contó a este medio algunos detalles sobre ‘Halloween’, que resultó escogido con otros cinco largometrajes entre decenas de proyectos de América Latina. Incluso, en un artículo de la revista Variety sobre Ventana Sur, se hizo un reconocimiento al talento de su directora.

“Siempre me ha interesado la magia y cinematografía que hay detrás del Halloween (…) me gusta mucho el cine y las narrativas no lineales que rompen el tiempo y el espacio, esa fue una gran inspiración”, dijo Prietov en los micrófonos de W Radio.

La directora trabaja en Bogotá junto a un equipo que desarrolla proyectos originales de animación cuadro a cuadro. También producen contenidos para compañías como Sony Music, Apple TV o Cartoon Network, estudios como Bento Box Entertainment o Marvel y organizaciones como TED Education.

