Hay gente que no vio Los Reyes porque creían que el hijo se les iba a mariquear: Endry C.

La actriz colombiana de 44 años habló sobre ‘Laysa’, el reconocido papel que interpretó para la novela de ‘Los Reyes’, la cual está teniendo su reemisión por el canal RCN. “Laysa es un personaje pintoresco. Tiene algo que yo no haría, meterme con un hombre casado. La gente me conoce por ese personaje. Si hubiera habido redes sociales en esa época, yo tendría muchos seguidores”.

Por otro lado, la actriz habló sobre por qué durante la novela no se vio ningún beso entre ella y el actor Diego Trujillo: “La única vez que me han besado en esto de la actuación me besó una mujer, en una película que grabé en Venezuela. Había tanto miedo de mostrar una chica trans que no podían llegar al punto de mostrar un beso, yo hubiera besado a Diego Trujillo hasta con lengua”.

“En Colombia el manejo de lo diverso es muy "pacata". Hay mucha morrongera”, dijo sobre el recibimiento que tuvo la primera emisión de la novela.

Sobre lo que le quedó del personaje ‘Laysa’, la colombiana dijo que: “Me queda de Laysa las ganas de vivir. Era un personaje muy vital (…) Yo me siento vivificada, reivindicada. Siento que me desenterraron”.

Para finalizar, Carreño comentó que está siendo parte de la obra de teatro Toc Toc de Casa Ensamble y de Cuba Libre.