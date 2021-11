Hija de Pastor López confesó que fue abusada sexualmente por tres hombres

Yaykely López aseguró que los hechos ocurrieron cuando regresaba de una temporada de vacaciones en Colombia a Venezuela para ver a su padre. En entrevista con 'La Red', aseguró que los hechos ocurrieron cuando fue abordada por unos hombres en pleno centro de una ciudad cuando se dirigió hasta ese lugar para realizar algunas compras.

En ese espacio, la hija del popular cantante venezolano relató que no recuerda mucho del suceso, pero en su mente aún persiste el rostro de uno de los violadores que la dejaron abandonada en un terrono baldío en Venezuela.

"De lo único que me acuerdo es que me tocaron el hombro y me pidieron la hora. Cuando reacciono son como 24 horas después. Estaba como en un potrero, no tenía nada de ropa y estaba amarrada", relató la joven.

Luego que fue ubicada, su padre realizó las correspondientes denuncias ante las autoridades para dar con el paradero de estos hombres.

López aseguró que sigue luchando con la secuelas psicológicas que este episodio provocó en su vida y afirmó que tras el suceso intentó quitarse la vida en tres ocasiones:

"Deja uno de ser la persona que es. La niña tan alegre, contenta, tan llena de sueños, porque en ese momento sentí que la vida se me acababa. No tenía ganas de vivir, no tenía ganas de reír. Nada me motivaba. Nada me emocionaba (...) Entendí que no es cuando yo quiera. Me costó, pero lo entendí. Es una enseñanza”.