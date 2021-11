“Pensé que era el de la leche”: le sale un supuesto nuevo hijo a Diomedes Díaz

A casi ocho años de su fallecimiento, el mítico cantante vallenato Diomedes Díaz sigue generando noticias en el mundo del espectáculo colombiano.

Esta vez, a través de un video difundido en redes sociales, un hombre aseguró que su madre le reveló que su padre era famoso artista, conocido como ‘El Cacique de La Junta’.

En su relato, el hombre mencionó que nunca pensó que Diomedes fuera su papá, pues cuando era pequeño pensó que el conductor del camión de la leche lo era.

“Esta mañana mi mamá toda triste me dijo que me diría quién era mi papá. Yo me imaginé el camión que había traído la leche, cuando estábamos peladitos yo veía un ‘visaje’ de mi mamá con el señor y dije ‘mínimo ese debe ser mi padre”, narró.

“Mi mamá siempre me lo ocultó. Diomedes tenía problemas y los hijos eran celosos. Mi madre fue donde Patricia Costa y ella dijo ‘¡ay! Ahora todo el mundo quiere ser hijo de él’, y como yo era blanquito me descartó”, agregó.

Asimismo, mencionó que él siempre supo que tenía “sangre de artista”, pero reiteró que jamás pensó que Diomedes era su padre.

“Ahora me confesó que sí, soy hijo de Diomedes Díaz. Lo más importante es que yo tenía una corazonada, no de que era hijo de él, sino que tenía sangre de artista, de músico”, dijo.

Finalmente, en una publicación de la cuenta de Instagram ‘cantavallenato’, el cantante Rafael Santos Díaz no escondió la gracia que le hizo el video y comentó: “que se haga la prueba pa ve”.



foto: Instagram @cantavallenato