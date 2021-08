Hombre caimán reveló cuánto dinero recibió tras 44 años de trabajo en televisión

'Sábados Felices', luego de su salida en 2019, sigue en la batalla legal por el dinero de la liquidación que deben reconocerle por sus años de servicios.

En una reciente entrevista otorgada al programa de entretenimiento 'Lo sé todo', el humorista costeño aseguró que recibió la suma total de nueve millones de pesos después de más de 40 años de servicio.

"Me llamaron a darme la mala noticia, me dijeron: es que tú llevas mucho tiempo aquí trabajando, ya llevas 45 años aquí en Sábados Felices, además tú ya te pensionaste, o sea, a los viejitos nos echaron para un lado”, explicó.

En ese mismo espacio aseguró que le está solicitando a esa organización un reconocimiento económico mayor, teniendo en cuenta todos sus años laborados, pero en especial, por la difícil situación financiera que lo aqueja.

“Yo estuve 45 años en el programa, yo creo que es justo y necesario que me den un poco más, que me paguen mi billetico, es que yo no soy un tipo rico, yo soy un tipo pobre”, comentó.

Cabe recordar que Lemmon también pidió la ayuda de sus seguidores en las redes sociales, ofreciendo saludos especiales para poder generar ingresos en su hogar. Álvaro, al igual que varios artistas, se ha visto duramente afectado por la pandemia.

“Si está interesado en un show virtual o en videos para su empresa, emprendimiento o de publicidad para su negocio, comuníquese” menciona el ‘Hombre Caimán’ por medio de sus redes sociales.