Hombre en silla de ruedas cayó en vías de tren y es rescatado en últimos segundos

El suceso tuvo lugar en la cuidad de Nueva York, y según registró el medio estadounidense CBS, el hombre cayó a las vías del metro, al parecer, por ningún motivo aparente, pero la rápida reacción de otro de los pasajeros impidió que este hecho terminara en una tragedia.

El pasado 4 de agosto empezó a circular de manera masiva la grabación del accidente. La valentía del hombre que se lanzó a las vías y con una increíble fuerza auxilió al hombre en silla de ruedas fue aplaudida masivamente en Internet.

El video fue compartido por una cuenta de Twitter del usuario Subway Creatures, agregando a la publicación que: "afortunadamente un buen samaritano saltó y rescató al hombre unos 10 segundos antes de que el tren llegara a la estación".

De acuerdo a información proporcionada por el medio, la víctima no sufrió ninguna herida de consideración, pero luego del incidente fue trasladado al centro hospitalario más cercano para ser inspeccionado por el cuerpo médico.

This afternoon in Union Square a man in a wheelchair somehow ended up on the subway tracks. Luckily, a Good Samaritan jumped down and rescued the man about 10s before the train came into the station. Huge shoutout to whoever the guy is who jumped down to help! #subwaycreatures pic.twitter.com/Uhx2drg2NH