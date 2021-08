Una mujer quedó paralizada tras ser drogada con un trago en una fiesta

El hecho tuvo lugar en Londres, Inglaterra, luego que la joven Millie Taplin decidiera irse de fiesta con sus amigos a club de la ciudad para celebrar su mayoría de edad, pero luego de unas horas un hombre le ofreció un trago con drogas que la dejó petrificada y al borde de la muerte.

Según las primeras versiones, un hombre conocido por el grupo de amigos de Millie se acercó para ofrecerle vodka y limonada. “Prueba esto”, le dijo en medio de la fiesta. A los cinco minutos comenzó a sentirse muy mal.

"“¡Tomé un par de sorbos, no muchos porque era una bebida fuerte y no me gustan las bebidas fuertes! Volví a la zona de fumadores con mis amigos y volví en unos 10 minutos más tarde. Fue entonces cuando comencé a sentirme un poco mal. Comencé a sentir mucho calor, así que les dije a mis amigos que tenía que salir a tomar un poco de aire fresco", relató la joven al medio London and Uk Crimen.

A solo unos minutos de tomar el líquido la mujer empezó a sentirse mal, vomitó y sus piernas y brazos empezaron a paralizarse. Su estado fue empeorando y estuvo en esta condición por cuatro horas.

Las imágenes de este hecho fueron compartidas por su mamá, Claire Taplin para advertir a otros padres y a otros jóvenes de los riesgos que pueden sufrir al recibir bebidas alcohólicas sin percatarse de su procedencia.

