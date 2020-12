Ilustración genera polémica por mostrar los tipos de estilos de mujeres de Medellín

Eddie White es un ilustrador australiano que desde hace un tiempo ha recorrido nuestro país para retratar en su arte la gastronomía, los paisajes, los sitios turísticos y hasta las mujeres colombianas.

Y por este último tema, se desencadenó una polémica en redes sociales por la descripción que White hizo de algunas mujeres de la capital paisa.

El artista representó a través de uno de sus trabajos, tres tipos de mujeres que vio en la ciudad de la eterna primavera en el tiempo en que él estuvo en este lugar.

“Luego de unos días de investigación visual, en las calles, parques, centros comerciales y restaurantes he tratado de resumir algunos de los estilos ‘típicos’ de las niñas de Medellín”, afirmó el australiano en su publicación.

Entre los estilos mencionados por White, están el cabello largo y liso, camisetas cortas, jeans rotos e incluso destacó el uso del celular en el pantalón.

THE GIRLS OF MEDELLÍN - After a few days of visual research, in the streets, parks, shopping malls and restaurants Ive tried to encapsulate some of the ‘typical’ styles of girls of Medellín. pic.twitter.com/EHFw26QYwh