Indignación y memes: así reaccionaron en redes al nombramiento de Carrasquilla

El presidente de la República, Iván Duque, anunció a través de su cuenta de Twitter que designó al exministro de Hacienda Alberto Carrasquilla como nuevo codirector del Banco de la República.

La decisión del mandatario de los colombianos generó indignación en redes sociales, pues Carrasquilla fue el promotor de la reforma tributaria por la que se iniciaron las movilizaciones del paro nacional del 28 abril y que duraron más de 2 meses.

Ante estas manifestaciones y la difícil situación de orden público que se vivía en el país en dicho momento, Duque decidió anunciar la salida de Carrasquilla del ministerio.

Ahora, el nuevo anuncio del presidente generó una ola de comentarios de todo tipo. Incluso, algunos aprovecharon la oportunidad para hacer memes del nombramiento.

Vea a continuación algunas de las reacciones de las personas en redes sociales:

El nombramiento de Carrasquilla como codirector del Banco de la República es otra muestra de la bicicleta corrupta del Gobierno para rotar puestos. Si llegara a renunciar esta semana la ministra, la nombran en otro alto cargo. Esas sanguijuelas no pueden quedarse sin sangre.

Si Carolina Soto la esposa de Alejandro Gaviria siendo codirectora del Banco de la República vendió el 30% de las reservas de oro el año pasado, qué creen que pasará con Alberto Carrasquilla que ha sido designado por @IvanDuque cómo el nuevo Co director de BanRepública? pic.twitter.com/1xY4jjjCUn

El presidente nombra al ex ministro Carrasquilla en junta directiva Banco de la República, el ex ministro representa una línea de pensamiento económico que no comparto, que fue capaz de proponer una RT que incendió el país. Lo que debemos hacer es derrotar esa línea en el 2022