Inicia el Festival de Cine Francés en Colombia

Maria By Callas será el documental encargado de abrir el Festival de Cine Francés en Colombia. Tom Volf, director de esta cinta que cuenta la vida de Maria Callas, la cantante de ópera más grande del siglo xx, compartió en La W la historia que hay detrás de este proyecto.

Sobre cómo llegó el director a la vida de Maria Callas, Volf comentó que: “yo no sabía mucho de ópera y música clásica, pero cuando escuché a María Callas, repasé toda su discografía y recordé muchas cosas de mi vida, así que me enamoré de la vida de ella y quise contarle al mundo lo que es ella y su música.”

Volf describe a María Callas como única porque según él, “ella no es solamente una cantante de ópera, ella pasó fronteras de la música, lo que ella hace es una característica que no todas las cantantes tienen.”

Sobre la investigación que se llevó a cabo para el documental expresó que: “la investigación tomó tres años, pero en hacerlo me tardé cinco años, tenía que basarme en hechos reales, así que tenía que coger pieza por pieza, fue algo que me costó mucho.”

En cuanto al acercamiento con Colombia y lo que significa abrir el Festival de Cine Francés comentó que: “es un honor gigante porque he llegado a 45 países con este documental, he logrado llegar a generaciones que no pensaba llegar, esto para mí es un gran logro.”

La muestra se hará en Bogotá del 18 al 20 de septiembre.