J Balvin y Valentina Ferrer posan en portada de revista y confirman embarazo

Adornando la tapa de la publicación de moda mexicana, Vogue, la pareja enseñó al mundo su felicidad por la llegada de su primogénito, que se sabe será un niño y se llamará Río.

Esta confirmación llega luego de meses de rumores, en el que se aseguraba que la pareja esperaba su primer hijo. Analizando sus redes sociales, las de sus familiares y amigos, y hasta la difusión de un video que revelaba la barriga de embarazo de Ferrer, fanáticos y medios de comunicación esperaban confirmar la noticia.

La modelo le contó a Vogue México cómo se enteró que esperaba su primer hijo: "Me hice la prueba en el baño y la repetí tres veces más porque no me lo creía. Lo que más me sorprendió fue la primera vez que lo sentí patear".

El artista paisa y la modelo argentina sostienen una sólida relación desde 2018, donde se han destacado por su poca difusión y por prevalecer ante toda circunstancia la privacidad entre ambos.

En la publicación, la mujer compartió detalles de los últimos meses, sus expectitvas como mamá primeriza y lo que le espera a su carrera profesional en el futuro.