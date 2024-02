Jane Hart, la mujer de las 9 personalidades

Jane Hart fue diagnosticada con trastorno de identidad disociativo. “Fue un momento en el que me sentía muy asustada, porque sentía que me iban a quitar a mis hijos (…). Disociaba mucho, creía que era un problema de mi mente y no de un desorden de personalidades. Sentía diferentes voces en mi cabeza”.

Algunas de las personalidades de Hart son: Janey, una niña que tiene 6 años, Beth, que tiene 10 años y está muy asustada, Alexis de 17 que es divertida y rebelde, Ashley de 19 años, quien empieza a contar su historia, Madison, de 28 años es lesbiana, Jeffery, su identidad masculina y Jerry, que no tiene edad.

Jane desarrolló sus personalidades como un mecanismo para afrontar el abuso sexual que vivió en su infancia.

“No tengo control de mis personalidades, con las terapias intento darle campo a todas las personalidades en diferentes momentos”, declaró.