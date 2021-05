Jessica Cediel reveló que le aceptó cita para "tomar café" a Mateo Carvajal

Hace un par de meses, Carvajal le manifestó publicamente en sus historias de Instagram que le gustaría tomarse un café con ella, a lo que la modelo respondió que le parecía que era "un papacito", pero también que era un "pato" y lo envió directamente a la zona de amigos.

El ganador del Desafío no bajó la guardía y siguió "ganando puntos" para lograr que Cediel le aceptara la salida.

Esta semana, Carvajal se encuentra de viaje de negocios en Miami y desde ese lugar le envío un ramo de rosas en forma de corazón a la presentadora.

La modelo se mostró agradecida por el gesto y por medio de una encuesta le preguntó a sus seguidores si debía o no aceptar la invitación. Más de 300.000 personas votaron positivamente, pero Jessica comunicó sus condiciones para la salida, entre esas, que el deportista tenía que viajar hasta Bogotá:

"Se lo acepto en son de amigos. Yo estoy soltera, tú estás soltero... creo. En son de amigos porque no quiero que vengan a dañar mi corazón, que tan he cuidado", aclaró la modelo.

Entretanto, esta fue la reacción del paisa a la respuesta de la bogotana:

"Muchachos veo una pequeña luz al final del túnel. No crean que esta 'arrimada' viene desde hace ocho días, esto es de hace meses (...) ¿Vieron lo hermosa? Me va tocar repetir un mantra para no estar nervioso cuando la vea, así sea como amigos", dijo.