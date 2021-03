Jessica de la Peña presentó en sociedad a su pequeño bebé, a tres meses de su nacimiento

La periodista, de 44 años, le dio la bienvenida, el pasado diciembre a Sebastián, fruto de su matrimonio con Ernesto Chálela. El recién nacido llega a hacerle compañía a Luna, la hija mayor de la pareja, quien nació en septiembre de 2017.

El segundo embarazo de la periodista llenó de felicidad su hogar, ya que uno de sus anhelos era darle una darle un hermano a su hija. El pasado julio de 2020, la pareja compartió las buenas nuevas en sus redes sociales y en entrevistas en medios de comunicación, donde fue cuestionada por ser madres después de los 40 años.

"Sebas, tú y Luna (sic), son la muestra fehaciente del amor de Dios y de la Virgen. A todas las mujeres que me siguen les digo, se vale soñar, se vale pedir al cielo con toda la fe del mundo y recibir la recompensa. No desfallezcan nunca en alcanzar sus sueños! Te amo Dios, me lo has dado todo, mi familia está completa! TEAMO", escribió la periodista nacida en Estados Unidos, pero de raices costeñas.

De la Peña también compartió a través de sus historias más fotografías de Sebastián a sus seguidores, para que fueran testigos de su crecimiento hasta la fecha.