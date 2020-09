Jesús Abad Colorado y ‘El Testigo’, nominados al Premio Emmy Internacional

Jesús Abad Colorado, director del documental ‘El Testigo’ que fue nominado al Premio Emmy Internacional, estuvo en La Hora del Regreso dando detalles del reconocimiento.

“Me tomó por sorpresa porque no estoy metido en el mundo de la televisión y no entiendo el significado de lo que es un Emmy Internacional y ser nominado junto a otros tres documentales de muy buena categoría”, señaló.

“Es un homenaje no solo al periodista o periodismo colombiano, sino a las víctimas de nuestro país”, añadió.

Colorado también relató cómo surgió la idea de retomar el relato y las historias de las víctimas.

“El documental se hizo a finales del 2017 y fue un trabajo de campo de casi un mes, pero, desde hace muchos años, distintos productores me habían propuesto hacer un documental porque la gente sabe que mi trabajo no consiste en hacer fotografías espectaculares, sino volver a acompañar a la gente”, afirmó.

Finalmente, reveló lo que aprendió de las víctimas haciendo el documental.

“En 1960, hace 60 años, cuando mataron a mis abuelos y un tío. Es particular que cuando miro las páginas de un periódico veo violencia, pero no tanta como ahora (…). 60 años después, a uno en este país lo siguen matando por como piensa”, aseveró.