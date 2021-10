Jhonny Rivera hizo un muro en su finca porque sus fans llegaban a pedirle dinero

El cantante de música popular Jhonny Rivera se sinceró a través de sus redes sociales sobre los casos que ha vivido con sus fanáticos en su propiedad. En sus historias de Instagram aseguró que constantemente llegan a gritarle para pedir ayudas económicas.

La situación surgió porque en el pasado ha compartido los gestos de solidaridad que ha tenido con sus fanáticos. Uno de los más recordados es la serenata que le regaló a varias quinceañeras en sus fiestas.

Sin embargo, ha confesado que algunos van más allá y exigen algunos lujos. De hecho Jhonny Rivera contó en una ocasión que una mujer le pidió unos celulares para sus hijos, condición que no pudo cumplir.

Recientemente volvió a salir a sus redes para revelar que tuvo que hacer frente a la situación. En su finca ubicada en el Eje Cafetero construyó un muro para evitar que los visitantes estuvieran en su propiedad.

“Tuve que hacer un muro de punta a punta. Me criticaron, me dijeron ‘zalamero’, pero lo tuve que hacer. Me alcanzaban a ver y me gritaban”, relató el artista.

También hizo referencia a una anécdota que le ocurrió en los últimos días, cuando un joven llegó a su finca y aseguró que si era necesario “se quedaba a dormir”. En las afueras gritaba que necesitaba ayuda para pagar su arriendo.

Jhonny Rivera también ha dicho que como cualquier persona “tiene necesidades y no es un banco para ayudar a todas las personas que lo requieren”. A continuación las declaraciones del cantante sobre los casos de fanáticos que le reclaman por ayudas económicas.