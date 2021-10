Andrea Valdiri mostró cómo salió de la cirugía que no pudo transmitir en vivo

La modelo y empresaria Andrea Valdiri volvió a aparecer en redes sociales después de generar polémica por la transmisión de una cirugía estética. Esta vez se dejó ver desde el hospital mientras se recuperaba del efecto de la anestesia.

En sus historias de Instagram apareció junto a su amigo Felipe Saruma, el creador de contenido que la ha acompañado en los últimos meses. Con un ramo de rosas sorprendió a su amiga mientras ella no perdía el humor.

En la misma serie de videos mostró que continúa en la habitación bajo algunos cuidados. “No me duele nada, acá estoy ‘ready’, como de 15”, dijo entre risas Andrea Valdiri.

Sus declaraciones llegan después de que no pudiera transmitir en vivo la cirugía estética que había prometido a sus seguidores. Momentos antes de su intervención salió indignada a decir que no cumplió por algunas voces de crítica.

“Les voy a resolver un montón de dudas porque me emputa cuando me pican la lengua. La sociedad de no sé qué vainas de salud no me permite pasar mi cirugía en vivo, ni en plataformas ni en nada. Es increíble, hipócritas”, contó Andrea Valdiri.

En su momento, se reveló que cobraría entre 70 y 225 mil pesos a los internautas que quisieran acompañarla en su intervención quirúrgica porque estaba preparada para grabarlo todo.

A continuación los videos contando indignada que no pudo transmitir la operación estética y cómo salió de la intervención.