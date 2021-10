Yina Calderón aclara rumores acerca de su supuesta relación con Alan Ramírez

La influencer Yina Calderón anunció hace algunos meses que se retiraría de las redes sociales, sin embargo, ha estado compartiendo sucesos de su vida cotidiana por una cuenta alterna.



Por medio de los InstaStories de dicha cuenta, la también empresaria aseguró que los videos en los que aparece con el cantante del grupo ‘Adolescentes’ no confirma ninguna relación sentimental con él.



“Póngame cuidado, ustedes están escribiendo que el cantante de Adolescentes, que yo con el cantante. Se los juro que no. Simplemente él me pidió un beso y yo se lo di, bebés. Yo soy soltera, no tengo compromisos y creo que él tampoco. Entonces, ¿por qué no? Yo no estoy saliendo con él”, confirmó Calderón.

La polémica ‘influenciadora’ aprovechó ese mismo video para confirmar que estaría en una relación con un famoso artista de música popular.



“En realidad, les voy a contar un secreto. Yo estoy saliendo con otra persona, pero luego se las voy a mostrar. Un cantante popular muy conocido (…) Cuando conozcan al verdadero que está saliendo conmigo, ese día van a decir: ‘Se lo mandó como era’”, añadió.



La empresaria dio esa declaración sin revelar la identidad del artista ni entrar en mayores detalles; sin embargo, las especulaciones entre sus miles de seguidores no dieron espera y muchos rumoraron que se trataba de Alan Ramírez.