“Joe Biden me parece que es un hombre muy sexy”

Durante la emisión del noticiero de Julio Sánchez Cristo se habló acerca de la elección del actor Paul Rudd como el hombre más deseado del 2021 por la revista People, superando al candidato favorito por la periodista Ana Vargas, el también actor Chris Evans.



De inmediato se abrió el debate en la mesa de trabajo y la periodista Grace Acosta señaló que estaba de acuerdo con la elección del medio y le dijo a Ana que a ella le gustan son los hombres que parecen modelos.



Ante esta aseveración, Ana preguntó si a alguno de los presentes le parecía sexy el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, a lo que ninguno respondió afirmativamente, mientras que Grace no pudo resistir la risa.

“Joe Biden me parece muy sexy”, dijo Grace y agregó que una persona adulta también puede ser atractivo; además, explicó los motivos por los cuales ve con esos ojos al presidente estadounidense.

“Me parece absolutamente carismático, tiene una sonrisa increíble, tiene un sentido del humor buenísimo. No sé si yo mezclo las cosas, pero no puedo desligar lo sexy de la personalidad y la personalidad de Biden me parece muy sexy”, comentó Grace Acosta.



Ana Vargas le dijo que no tenía que ver con la edad, sino que Biden no cabe dentro del molde de lo que es se sexy: “Joe Biden ni cuando era joven era sexy, de repente carismático, pero no sexy”.



Grace también dijo que Obama le parecía sexy, pero que no le pasaba con todos los que fueron presidentes de Estados Unidos, pues Donald Trump no le parecía atractivo “ni poquito”.