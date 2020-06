Jorge Rausch critica medidas tomadas por el Gobierno

Para Jorge Raush, reconocido por ser uno de los jurados de ‘Master Chef’, las medidas tomadas para permitir que los restaurantes sigan atendiendo, pero con domicilios, no son suficientes, así lo expresó en una entrevista dada al diario La República.

“El Gobierno se salió por la tangente porque dice que podemos vender domicilio y que la gente puede recoger la comida, pero ese no es el negocio que tenemos. Los domicilios son una excusa del Gobierno, pero no son la solución. Uno no paga arriendos de $40 millones a punta de delivery”, expresó en chef.

Sostuvo que las posibles medidas de que los restaurante funcionen con el 30% del aforo, es peor porque igual les tocaría pagar todo el valor de los servicios públicos y arriendo.

Recordemos que este sector se ha visto muy afectado por la pandemia de la COVID-19, ya que hace pocos días se dio a conocer que Hard Rock Café se despedía de Bogotá.

