Juan Pablo Espinosa presentó a su novio en redes sociales

Ochos meses después de hacer pública su orientación sexual y explicar que lo hacía para ser la mejor versión de él, el actor publicó en su cuenta de Instagram una foto con su novio, al que ya se había visto en la marcha del Día del Orgullo LBGT.

“My Valentine”, es la frase que acompaña la selfie.

Cabe agregar que hace unos meses, Espinosa afirmó en una entrevista que estaba muy enamorado de su pareja con la que sostiene una relación desde finales de 2017. “Me siento muy agradecido por gozar en este momento de mi vida de una relación como siempre la he querido. Él es una persona que me apoya y me da su incondicionalidad para atravesar procesos que han sido muy importantes”, dijo el actor para una revista.

Lea en La W: