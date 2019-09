Primera hora Julio Sánchez Cristo DJ: El color de las canciones La Vie En Rose – Louis Armstrong Black Or White – Michael Jackson Brown Sugar – The Rolling Stones Pink – Aerosmith Black Dog – Led Zeppelin Red Red Wine – UB40 Back To Black – Amy Winehouse Violet Hill – Coldplay Pretty Fly (For A White Guy) – The Offspring Red Morning Light – Kings Of Leon Yellow Ledbetter – Pearl Jam Blue Jeans – Lana Del Rey Segunda hora Julio Sánchez Cristo DJ: El color de las canciones Purple Rain – Prince Men In Black – Will Smith Yellow Flicker Beat - Lorde Pink + White - Frank Ocean Amor Amarillo – Cerati Lady Blue – Enrique Bunbury Green & Gold – Lianne La Havas Redbone – Childish Gambino Supermassive Black Hole – Muse Amber – 311 Black And Yellow – Wiz Khalifa Tercera hora Julio Sánchez Cristo DJ: El color de las canciones Back In Black – AC/DC Infra-Red – Placebo Gold – Chet Faker The Girl In The Yellow Dress – David Gilmour Turn Blue – The Black Keys Pink Lemonade – James Bay Yellow – Coldplay Black Widow – Iggy Azalea Ft. Rita Ora Purple Haze – Jimi Hendrix Black Hole Sun – Soundgarden White Flag – Dido That Black Bat Licorice – Jack White