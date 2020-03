Julio Sánchez Cristo DJ: Especial canciones sobre ciudades

Escucha WRadio FM en W Radio Colombia

PRIMERA HORA

Sweet Home Alabama - Lynyrd Skynrd

California Dreaming - The Mamas And The Papas

Empire State Of Mind - Jayz & Alicia Keys

American Life - Madona

New York New York - Frank Sinatra

Paris - La Oreja De Van Gogh

Violet Hill - Coldplay

Boston - Augustana

New Orleans - Lil Wayne

Berlin - Vega

Londres - Nelson Y Sus Estrellas

En Barranquilla Me Quedo - Joe Arroyo

SEGUNDA HORA

Take Me Home Country Roads - John Denver

New York City Boy - Pet Shop Boys

Californication - Red Hot Chili Peppers

Valparaiso - Sting

London Calling - The Clash

Welcome To Tijuana - Manu Chao

Sevilla - Los Del Rio

Distrito Federal - Los Autenticos Decadentes

Viva Las Vegas - Elvies Presley

La Ciudad De La Furia - Soda Stereo

Lobo Hombre En Paris - La Union (

Asturias - Melendi

TERCERA HORA

Ay Jalisco No Te Rajes - Jorge Negrete

Mi Tierra - Gloria Stefan

Stranger In Moscow - Michael Jackson

Miami - Will Smith

Miss Sarajevo - U2

Pongamos Que Hablo De Madrid - Joaquín Sabina

Streets Of Philadelphia - Bruce Springsteen

Barcelona - Freddie Mercury Y Montserrat Caballé

Medellín Medellín - Orquesta Guyacán

Cali Pachanguero - Grupo Niche

Venecia - Hombre G

Valencia - José Padilla Sánchez