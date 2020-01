Primera hora Julio Sánchez Cristo DJ 100. Every teardrop is a waterfall - Coldplay 98. Love it if we made it - The 1975 96. Emmylou - Firts aid kit 92. Powerglide - Rae Sremmurd feat. Juicy J 90. Here - Alessia Cara 88. Latch - Disclosure feat. Sam Smith 86. Work from home - Fifth Harmony 84. Soy yo - Bomba Estéreo 82. Green light - Lorde 79. Nights - Frank Ocean 77. Let it happen - Tame Impala 76. Me & Magdalena - The Monkees Segunda hora Julio Sánchez Cristo DJ 74. XO Tour Llif3 - Lil Uzi Vert 72. Te bote - Casper, Nio García, Darell, Nicky Jam, Bad Bunny, Ozuna 70. Ultralight beam - Kanye West 67. I love it - Icona Pop Ft Charli XCX 63. Cruise - Florida, Georgia Line, Nelly 60. Diamonds - Rihanna 57. Story of my life - One Direction 55. The wire - Haim 52. Everlasting light - The Black Keys 49. Every breaking wave - U2 212 - Azealia Banks 42. Hig for this - The Weeknd Tercera hora Julio Sánchez Cristo DJ 38. God in Chicago - Craig Finn 34. Bad guy - Billie Eilish 31. Sign of the times - Harry Styles 27. Chandelier - Sia 24. Truth hurts - Lizzo 20. Oblivion - Grimes 17. Get lucky - Daft Punk 15. Mi gente - JBalvin 12. Old town road - Lil Nas X 9. I like it - Cardi B Ft Bad Bunny y J Balvin 7. Thank u, next - Ariana Grande 3. Rolling in the deep - Adele 1. Dancing on my own - Robyn