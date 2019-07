Julio Sánchez Cristo DJ: Especial Paul Anka, Frankie Valli, Neil Diamond y Neil Sedaka

PRIMERA HORA

(You’re) Having my baby - Paul anka & Odia Coates

Can’t take my eyes off you - Frankie Valli

Sweet Caroline - Neil Diamond

Oh! Carol - Neil Sedaka

The fools hall of fame - Paul anka

I got love for you, Ruby - Frankie Valli

Hearlight - Neil Diamond

The dreamer - Neil Sedaka

It’s time to cry - Paul anka

Grease - Frankie Valli

Cracklin’ Rosie - Neil Diamond

Breaking up is hard to do - Neil Sedaka

Cinderella - Paul anka

The trouble with me - Frankie Valli

Love on the rocks - Neil Diamond

Going home to Mary Lou - Neil Desaka

SEGUNDA HORA

My home town - Paul anka

My eyes adored you - Frankie Valli

Skybird - Neil Diamond

Fly me to the moon - Neil Sedaka

It’s hard to say goodbye - Celine Dion & Paul Anka

You make it beautiful - Cheryl Ladd & Frankie Valli

You’ve lost that loving’s feelin - Neil Diamond & Dolly Parton

Laughter in the rain - Steve Tyrell & Neil Sedaka

Put your head on my shoulder - Paul anka

You’ re the song - Frankie Valli

Forever in blue jeans - Neil Diamond

Walk with me - Neil Sedaka

Diana - Paul Anka

You' re ready now - Frankie Valli

Girl, you’ll be a woman soon - Neil Diamond

All the words in the world - Neil Sedaka

TERCERA HORA

Pennies from heaven - Paul Anka & Michael Bublé

Who loves you - Frankie Valli

Soolaimon - Neil Diamond

Calendar girl - Neil Sedaka

Lonely boy - Paul Anka

Native New Yorker - Frankie Valli

You don’t bring me flowers - Barbra Streisand & Neil Diamond

Should have never let you go - Neil Sedaka & Dara Sedaka

My way - Paul Anka & Frank Sinatra

Can’t take my eyes off you - Mary Griffin & Frankie Valli

Moonlight rider - Neil Diamond

Run Samson run - Neil Sedaka

1963 - Frankie Valli & The Four Seasons

Swearin´ to good - Frankie Valli & The Four Seasons