Julio Sánchez Cristo DJ: Especial Semana Santa

PRIMERA HORA

Missa Papae - Edward Higginbotton

Audi Fillia – Monks of The Abby Of Notre Dame

Abide With me - Hayley Westenra

Mass in C Minor, K. 427:X Et incarnatus est (Soprano I)

Tüchtig Flehen wir Die Gottesmutter an - Coro de la iglesia ortodoxa Rusa

Mass in B Minor BWV, 232 / Kyre: Kyre Eleisson – The Montiverdi Choir

Panis Angelicus - Luciano Pavarotti & Sting

Pie Jesu - The Priests

Credo in umun deum – Canti Per La Liturgia

Messe VIII : De Angelis – Moines de Santo Domingo de Solis

----------------------------

SEGUNDA HORA

Stábat Mater (Estaba la madre sufriendo) - June Anderson

Ave Maria - Andrea Bocelli

Stabat matter In G Minor, Op. 138 – Kammerchor Stuttgart

Jesus bleibet meine Freude (Jesús sigue siendo mi alegría o Jesús alegria de los hombres) - Nikolaus Harnoncourt

Kyrie Eleison - René Jacobs

Hosanna to the Son of David - Stile Antico

Réquiem in D Minor - Pamela Heuvelmans

Sanctus 2 - Chjami Aghijalesi

----------------------------

TERCERA HORA

There is no rose of such virtude - Sting

Monteverdi: Stbat Virgo Maria - Chanticleer

Dum complerentur dies pentecostés - Christ Church Cathedral Choir

Gloria - Ambrosian Singers

Super Flumina Babylonis - The Sixteen

Ascribe unto the lord - Choir of Guildforht Cathedral

Libera me - Harry Christophers

Ameno - Era

Amazing Grace - Il Divo