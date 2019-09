Primera hora Julio Sánchez Cristo DJ: los covers de Flora Martínez Let´s stay together - Al Green Let´s stay together - Flora Martinez Gimme shelter - The Rolling Stones Gimme shelter - Flora Martinez La llorona - Ángela Aguilar La llorona - Chavela Vargas La llorona - Flora Martinez Volver volver - Vicente Fernández Volver volver - Flora Martinez Los aretes de la luna - Sonora Matancera Los aretes de la luna - Flora Martinez La gata bajo la lluvia - Rocío Dúrcal La gata bajo la lluvia - Flora Martinez Va cayendo una lagrima - Flora Martinez Segunda hora Julio Sánchez Cristo DJ: los covers de Flora Martínez De música ligera - Soda Stereo De música ligera - Flora Martinez True colors - Cyndi Lauper True colors - Flora Martinez Happy - Pharrel Williams Happy - Flora Martinez The captain of her heart - Double The captain of her heart - Flora Martinez Make you feel me love - Bob Dylan Make you feel me love - Flora Martinez The scientist - Coldplay The scientist - Flora Martinez Quando quando - Flora Martinez Tercera hora Julio Sánchez Cristo DJ: los covers de Flora Martínez Sway (quien sera) - Pedro Infante Sway (quien sera) - Flora Martinez Sway (quien sera) - Dean Martin Solamente una vez - Agustin Lara You belong to my heart - Flora Marinez You belong to my heart - Pérez Prado Take me breath away - Berlin Take me breath away - Flora Martinez Be true to me (sabor a mi) - Doris Day Be true to me (sabor a mi) - Flora Martinez Sabor a mi - Luis Miguel La mentira (Se te olvida) - Alvaro Carrillo La mentira (Se te olvida) - Flora Martinez Se te olvida - Los Panchos Love is the air - John Paul Young Love is the air - Flora Martinez