“La agarro de los pelos y la arrastro”: Aida Merlano sobre exreina Marcela García

En diálogo con ‘Diva Rebeca’, Aida Victoria Merlano explicó cuál fue el problema que tuvo con la exreina del Carnaval de Barranquilla Marcela García, un tema que inquietó por varios días a sus seguidores en redes sociales.

Merlano recordó que cuando su madre, hoy prófuga de la justicia colombiana, se entregó a las autoridades, García publicó en redes un mensaje en contra de su familiar.

“Resulta que cuando mi mamá se entrega, Marcela García puso un trino que ya no recuerdo, pero era algo básicamente cagándose en mi madre. Que estaba diciendo que esa delincuente no la ni representaba a ella ni a las mujeres”, dijo.

“A mí me molestó mucho porque dije: ‘esta hijuemadre cómo va a hablar de mi madre si no la conoce’. Luego me enteré de escándalos de corrupción relacionados con su familia, pero no me gusta hablar de eso. Cuando yo vi eso comenté: ‘llego a ver a esa mona y la agarro por esos pelos, la prendo y la arrastro’”, mencionó.

Posteriormente, Merlano aseguró que el clan de la exreina es el más corrupto en Barranquilla, pero también comentó cómo siguió el altercado por redes sociales.

“Pasó el tiempo y de repente ella puso unos trinos refiriéndose a mí diciendo que por qué me abrían micrófonos si yo no decía nada trascendente (sobre el caso de la excongresista). Le puse un tweet diciéndole que dejara su descaro y si se sentía tan ejemplar denunciara la compra de votos en Barranquilla”, afirmó.

“Todo el mundo sabe que la gente del clan de ella son los más corruptos que el hijuemadre. Le dije también que era una tibia y una morronga”, agregó.