La baterista de 14 años que le sigue el ritmo a Jay Weinberg, de Slipknot

La batería de Slipknot siempre se ha caracterizado por ser “brutal”, no hay otro adjetivo para describirla. Desde los temas con Joey Jordison, exbaterista de la banda, hasta los que vinieron tras la incorporación de Jay Weinberg en 2014.

Este año, la agrupación de nu metal presentó a sus maggots –como se les conoce a los seguidores de Slipknot- el álbum We are not your kind, del cual hace parte la canción ‘Unsainted’.

Este es uno de los temas representativos del nuevo álbum, no solo por la inconfundible y potente voz de Corey Taylor, sino por el notable trabajo de Weinberg en la batería.

Tras esta necesaria introducción, es momento de presentar a Maren Alford, baterista de 14 años que sin duda le sorprenderá con su talento para interpretar este instrumento.

Su cover de Unsainted ya cuenta con más de 200 mil reproducciones en Youtube y ha sido compartido por diferentes medios especializados en rock.

Aquí puede ver el cover de Maren Alford:

Vale la pena mencionar que son altas las probabilidades de que Slipknot regrese a Colombia en 2019 para hacer parte del festival Knotfest, pues con el lanzamiento del nuevo álbum y la confirmación de fechas en Sudamérica, los de Iowa podrían tocar nuevamente en vivo en nuestro país.

El Knotfest anunciará su cartel oficial este 6 de septiembre.