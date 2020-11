La 'celebración' por el cumpleaños de Legarda por parte de sus hermanas Daniela y María

Este miércoles 18 de noviembre se 'celebró' el cumpleaños 31 de Fabio Legarda, artista colombiano que falleció en febrero de 2019 tras una bala perdida en Medellín. Sus hermanas, Daniela y María, conmemoraron la fecha en sus redes sociales.

Con la frase de "te lo dije, Legarda" y a las 11:11, las familiares del artista celebraron el cumpleaños número 31 de su hermano. Allegados y amigos se reunieron para cantar, pintar y homenajearlo.

"Happy birthday Fab I loveeeee youuuuu! Nunca voy a poder poner en palabras todo lo que me has enseñado. Tu siempre vas hacer el amor de mi vida y mi alma gemela y yo le agradezco a Dios todo los días que me escogió a mi para ser tu hermana. @danielalegarda y yo hacemos todo lo posible todos los días para hacerte orgulloso y nos ponemos tan feliz cada vez que nos dejas saber que estás bien y acompañándonos. Hoy fui y celebre tu cumpleaños manejando bicicletas en la playa y del nada un “conejo” verde con música nos apareció y puso tu canción, solo tu nos mandas mensajes tan chistosos. Happy birthday hermano, yo se que el cielo lo tienes de rumba hoy y te lo juro siempre voy a vivir mi vida para ti y espero que todos los logros de este año sean el mejor regalo que te pueda dar 💚 @legarda #TeLoDije", fue el mensaje de María Legarda en su cuenta de Instagram, acompañado de fotos y videos.

Daniela, la otra hermana del artista, dejó ver una celebración más a fondo, en la que hubo globos y un cuadro representativo de su familiar.

"Feliz cumpleaños a mi ángel que me acompaña a todos lados. Te amo te amo con todo mi corazón. No hay un día que pasa que no pienso en ti. Me siento tan afortunada tener una familia tan hermosa como la mía y tener a cada uno de ustedes en los momentos altos y bajos de mi vida. Le doy gracias a Dios hoy y todos los días por a verte prestado en este mundo por unos añitos. Aunque me gustaría tenerte aquí físicamente, yo se que siempre estás a mi lado. Protegiéndome y guiándome. Hoy te sentí más que nunca. Te mando todo el amor Del mundo hermano. Te lo dijeeee ja", fue el mensaje de Daniela Legarda.

Por otro lado, Luisa Fernanda W, expareja del cantante y hoy novia de 'Pipe' Bueno, no se manifestó hasta ahora sobre el cumpleaños de Legarda. Recordemos que acaba de tener un hijo, al que llamaron Maximo.