La despampanante novia de Zac Efron que se ha robado más de un suspiro

Muchas mujeres están con el corazón roto luego de conocer que Zac Efron está estrenando novia. La modelo australiana Vanessa Valladares, de 25 años, es quien se adueñó del corazón del actor de 32 años.

Al parecer, cupido hizo de las suyas cuando ella trabajaba de mesera en una tienda de café. Desde ese momento se enamoraron y decidieron iniciar una relación amorosa.

Valladares ha modelado para Love St, Of The Sun, Spell y RVCA, marcas australianas.

Hace algunos días, Efron anunció que dejará Hollywood para irse a Australia y seguir grabando su documental 'Down To Eart', displonible en Netflix. Así que el cambio de hogar no solo es por cuestiones amor