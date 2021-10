La dura pelea del príncipe Harry y su esposa Meghan Markle por el bautizo de su hi

Los Duques de Sussex, Meghan Markle y Harry luego de su renuncia a sus deberes reales y su cambio de rumbo, hicieron su gran aparición pública en el World Trade Center en Nueva York.

“Meghan y Harry dejaban entrever sonrisas en el evento, pero por dentro no estaban bien”, le comentó un testigo al medio In Touch. La noche anterior la pareja habría tenido una fuerte discusión por el bautismo de su segunda hija, Lilibet, de tres meses.



En el reconocido bar del hotel Carlyle, lugar que eligieron como hospedaje en su paso a Nueva York, se encontraron con una pareja amiga, la diseñadora Misha Nono, y su esposo. Según los testigos de esa velada, Meghan fue la que se mostró más activa, y al príncipe se lo vio más callado. Cuando dejaron el lugar, habría ocurrido la inesperada pelea entre ambos.



La segunda hija de la pareja está a punto de cumplir cuatro meses, y es tiempo de bautizarla. Al parecer, la actriz deseaba que eso ocurriera en Londres, como lo hicieron con su primer hijo Archie, en una ceremonia privada que se realizó en el Castillo de Windsor.



“Lo que comenzó como una discusión terminó en una pelea acalorada donde hubo gritos”, aseguran los testigos. No solo eso, todo habría quedado registrado en un audio, ya que gran parte de lo transcurrido en el viaje será incluido en la docu series para Netflix que está grabando la pareja. Todo estaba planeado para que Lilibet conociera a su bisabuela, la Reina Isabel II, y que en esa ocasión fuera bautizada en Londres. De hecho después de Nueva York, volarían hasta su casa de California para preparar lo necesario e ir hasta el Reino Unido.



Sin embargo, Harry cree que no sería una buena idea y decidió lo contrario. “Además de tener que lidiar con toda la publicidad que se le daría, Harry siente que tiene sentido darle a su familia más tiempo para calmar las cosas. Para ser honestos, él prefiere una ceremonia pequeña sin complicaciones para Lilibet en California”, dijo un allegado que conoce bien cómo fueron esos minutos de tensión entre ambos.



“Harry y Meghan no se hablaron en privado durante 24 horas”, sentenció la fuente.