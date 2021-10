La Gorda Fabiola asegura que “está paniqueada” porque intentaron extorsionarla

La humorista Fabiola Posada, conocida por los colombianos como La Gorda Fabiola, contó el susto que vivió recientemente. Se trata de una llamada que recibió a su casa y que la dejó con una extraña sensación.

Según contó para un programa llamado “La Red”, hace un par de días entró una llamada en horas de la mañana al teléfono de su hija. La persona que estaba al otro lado del teléfono expresó palabras poco adecuadas.

“Un hombre se identificó como comandante del ELN exigiendo dinero, que afuera de mi casa estaba una camioneta con cuatro hombres armados para acabar conmigo o con mi hijo si no cumplía con los requerimientos”, narró La Gorda Fabiola.

A pesar de la intimidación, una de sus hijas alcanzó a grabar la llamada en la que intentaron amenazar a su madre. Por ese detalle, lograron hacer una denuncia y desde el Gaula les aseguraron que todo habría sido un plan organizado desde una cárcel.

La Gorda Fabiola contó que ella y su familia están fuera de peligro, pero por el hecho no deja de pensar en la gravedad que podría tener un evento como ese. “Estoy paniqueada, yo no sé cuándo se me va a quitar esa sensación”, dijo sobre su experiencia.

A continuación el momento en que La Gorda Fabiola contó que por poco es víctima de una extorsión.