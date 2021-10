Epa Colombia asegura que primero iba a reunirse con Petro antes que con Uribe

La empresaria Daneidy Barrera Rojas, conocida como Epa Colombia, volvió a revelar detalles de sus inicios en las redes sociales. En el programa “The Suso’s Show” se refirió a su negocio y el polémico video apoyando a la Selección Colombia que la hizo famosa.

Uno de los temas que tocaron en la conversación fue su polémico encuentro con el expresidente Álvaro Uribe. “¿Cómo hiciste para venderle la keratina a Uribe?”, le preguntaron.

Sin embargo, Epa Colombia reveló que inicialmente se iba a reunir con el senador Gustavo Petro pero no pudo cumplir la cita por los compromisos con su empresa y los trancones de ese día.

“Primero, yo tenía una cita, la verdad, con Petro, solo que yo no pude asistir a esa cita porque había muchísimo trancón y yo estaba muy estresada con mi empresa. Me iba a reunir con Petro antes que con Uribe y yo perdí la cita”, aseguró Epa Colombia.

Luego de dejar a un lado ese compromiso, cumplió una cita con Álvaro Uribe para hablar de los emprendimientos, momento que se volvió tendencia en redes y que algunos rechazaron. “Le dije: tu tienes que apoyar el emprendimiento en Colombia porque tienes que ayudar a que la gente crezca, no puedes pedir impuestos, papales”, dijo Daneidy sobre la conversación a la que según ella, tenía “nervios” de asistir.

Finalmente contó que el encuentro con Gustavo Petro nunca se pudo concretar. “La secretaria de Petro me dijo: ‘ya te vimos con Álvaro Uribe. Nosotros queríamos invitarte, pero como no fuiste ya creo que no te reunirás con nosotros”, reveló.

A continuación reviva el momento en que la empresaria contó que se reuniría con Petro inicialmente.