La leyenda Pat Metheny define qué es para él el Jazz

En diálogo con W Radio, Pat Metheny, compositor y guitarrista de jazz estadounidense, habló sobre lo que significa para él su género musical. “La palabra y ejercicio que se acerca más al jazz es la improvisación, pero en realidad, yo prefiero decir que hago música”.

El compositor agregó que cada una de sus composiciones se unen en un todo que conforman lo que es él como músico. “Para mí todo hace parte de mi camino, yo no creo que cada ejercicio me haga cambiar. La carrera y mi música es como hacer una casa, cada formato es una habitación distinta que le voy agregando poco a poco a mi casa”.

Metheny habló de su más reciente disco, en donde resaltó que le “tomó tanto tiempo lanzar esta canción, porque como otros cantantes, me estoy transformando, entonces quería hacer algo que realmente estuviera muy bien hecho.

En cuanto a la relación con cada una de las personas que han pasado por su carrera musical, Pat resaltó que aunque le ha puesto punto final a algunos de sus compañeros, el siempre busca “hacer buena música”, porque “es honrar a cada uno de los productores que han pasado por mi vida”.

Por último, el compositor estadounidense señaló que ha intentado venir “a Colombia desde hace más de 40 años, son pocos los países que no conozco y en los que no he podido tocar”, entre esos se encuentra nuestro país.

Lea en La W: