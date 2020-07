La reacción de Emilia Clarke a incidente machista de actriz en 'Game of Thrones'

Ha pasado más de un año desde el final de Juego de tronos y sus actores siguen recordando anécdotas y viencias de la serie, aunque no todas sean positivas.

En una entrevista con la edición británica de Vogue Nathalie Emmanuel ha rememorado un desagradable incidente con un extra durante el rodaje y cómo Emilia Clarke, la actriz que dio vida a Daenerys Targaryen, no dudó en defenderla.

"En mi primera temporada mi vestuario dejaba bastantes cosas a la vista y hubo un incidente con un extra que hizo un comentario al respecto en el set", reveló la actriz que dio vida a Missandei.

"Emilia enseguida me apoyó, lo manejó. Cuando me uní al elenco, ella ya llevaba rodando Juego de tronos durante un tiempo y definitivamente estaba preparada para tener algo de energía femenina a su alrededor. Ella y yo siempre nos cuidamos mutuamente. Si eres la única mujer en un set dominado por hombres, te une de cierta manera", relató.

La intérprete también habló sobre el polémico final de la ficción, que dividió a los fans y las peticiones firmadas contra los showorruners que reclamaban rodar de nuevo el desenlace. "Creo que está bien si no te gusta algo. Es perfectamente aceptable. Lo que no me gustó fue toda esa gente estaba firmando una petición. No puedes pedir un recibo en el arte. Simplemente no puedes. El arte ha sido creado para ti y puedes elegir que te guste o no", esgrimió la estrella, que comparó el armar el final de Juego de tronos con "un avión difícil de aterrizar".

Aunque Juego de tronos finalizó en 2019, la franquicia regresará con House of the Dragon, spin-off que narrará la historia de origen de la familia Targaryen. George R.R. Martin y Ryan Condal son los creadores del nuevo proyecto, que no llegará a HBO al menos hasta 2022.

Europa Press