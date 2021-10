La reconocida actriz y cantante Carolina Sabino lanza nueva música

Carolina Sabino, está de vuelta con una propuesta musical; propia, íntima y en donde aflora de nuevo su pasión por la música y el canto, su último trabajo como solista fue presentado en la década pasada.

Luego de 17 años de una supuesta ausencia en la industria musical, en los últimos años se ha dedicado al teatro y la televisión con actuaciones que incluyen contenido musical ligado a sus personajes o haciendo colaboraciones junto a otras voces en diferentes proyectos, ahora ha decidido lanzarse al ruedo con una nueva propuesta solista.

"Nunca me desligué de la música, pero sí tenía mucho miedo para atreverme a lanzar un disco como solista. Tuvo que pasar un pandemia y muchos años para hacerlo", aseguró en La Hora del Regreso.

Escuche más de La Hora del Regreso:

"Quisiera verte", es el primer L.P de este trabajo, en el que la artista más vulnerable que nunca con su público por medio de sus letras y sonidos, volviendo a la memoria de sus fanáticos su calida voz.

"Uno a veces no llega a contemplar la importancia de su voz en la vida de las personas. Me he encontrado con personas que dicen que el ronco de mi voz los ha unido", indicó.

Este trabajo ya está disponible en todas las plataformas digitales.