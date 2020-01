La romántica foto de Aída Victoria Merlano con su novio, 18 años mayor que ella

La joven, que se dio a conocer después de la fuga de su madre, la excongresita Aída Merlano, recientemente publicó una foto en sus redes sociales, en donde se ve besándose con su novio Lumar Alonso Parra, de 38 años.

Aída Victoria aclaró en el post que él es mayor que ella y que a pesar de la diferencia de edad, eso no es un impedimento para no estar juntos. "Lumar Alonso tiene 38 años, o sea que me lleva 18. Hemos llegado más de una vez a la apresurada conclusión de que la brecha de la edad es algo con lo que no podemos pelear y terminamos".

La mujer además confiesa el gran amor que siente por su pareja y lo imposible que sería para ella no estar a su lado. “Estoy convencida de que mi vida es contigo y que no imagino un lugar mejor que nuestro cuarto desordenado”.

“Yo no sé cuál es el sentido de la vida y no entiendo gran cosa; pero entre lo poco que entiendo está que me haces feliz, que llevo 4 días viéndote y poniéndome a llorar de la emoción que me genera tu carita cuando me dices mámor y que estoy convencida de que mi vida es contigo y que no imagino un lugar mejor que nuestro cuarto desordenado”, agregó.