La sensual imagen de Elizabeth Loaiza con la que desafió la censura de Instagram

La modelo, Elizabeth Loaiza, publicó una foto de sus nalgas sin ningún tipo de prenda que la cubriera con la intención de desafiar la censura de Instagram pues ya le habían eliminado una imagen similar.

“Dándole la espalda a las malas vibras y a los malos comentarios. Poniendo la cara a l@s mojigat@s que aún existen en pleno siglo XXI. La foto pasada que me tomó Andrés Bolívar no fui yo quien la borré como dicen muchos medios, me la censuraron de Instagram” escribió la joven.

Es importante recordar, la mujer había hablado hace algunos días con W Radio sobre su drama con los biopolímeros tras someterse a un procedimiento estético del cual hoy en día se siente arrepentida.

La modelo, quien se inyectó biopolímeros en la parte superior de sus glúteos, asegura que tras su experiencia con estos procedimientos, ahora busca crear conciencia frente a estos para evitar que otras mujeres sufran estas consecuencias.

“Yo pensé que no tendría problema con los biopolímeros (…) me empezó a salir un morado en la mitad de la nalga y a ponerse duro”, cuenta Loaiza sobre su experiencia y cómo notó que la sustancia que le habían aplicado estaba causando estragos en su salud.