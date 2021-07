Las universidades EAN y Stanford dictan un curso único para aprender a perdonar

Se trata de un espacio académico de 30 clases dirigidas por el Dr. Fred Luskin, fundador y director del Programa de Perdón y Reconciliación de la Universidad de Stanford, quien además ha tenido una importante participación en la reconciliación política en países como Sierra Leona y en Irlanda del Norte.

"En Colombia he trabajado en dos ocasiones sobre este tema del perdón en encuentros académicos. En mi experiencia, he aprendido que el poder que tiene este acto para nosotros es trasformador, no solo en hechos políticos, sino en actos cotidianos. El perdón nos ayuda a liberarnos del secuestro del pasado", afirmó el experto en entrevista con La Hora del Regreso.

En este curso virtual, los participantes podrán conocer las herramientas y beneficios que trae este acto humano, que además del dolor emocional, estudios han comprobado que puede manifestar serias consecuencias a la salud física. Además, al finalizar el proceso se entregará un certificado y una insignia digital.

Escuche más de La Hora del Regreso: Universidad EAN es reconocida por proyecto de ciberseguridad por la OEA

"Perdonar es un acto liberador. Lo haces por tu bienestar. No perdonas para liberar a alguien más, no perdonas solo porque es lo correcto, lo haces porque tienes la conciencia y la decisión de hacerlo y tomar el camino a ese proceso", comentó Luskin.

Los interesados podrán acceder al siguiente link para ampliar la información sobre el pensul académico: https://universidadean.edu.co/la-universidad/curso-aprende-perdonar