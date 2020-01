Le tomó 20 años volver a tocar piano, la inspiradora historia de Joao Carlos Martins

En diálogo con W Radio, el pianista y artista brasilero, Joao Carlos Martins, habló de la enfermedad degenerativa que ocasionó la perdida de la movilidad de sus manos.

El artista que es reconocido por interpretar las composiciones de Johann Sebastian Bach aseguró que durante 20 años, con la intención de recuperar el movimiento, se sometió a 24 cirugías, sin embargo, ninguna de ellas tuvo éxito.

A pesar de su situación, Martins no se alejó de los escenarios y aunque no tocaba el instrumento, sus limitaciones le forzaron a trabajar principalmente como director. "Yo he tocado con la Sinfónica de Boston, la Filarmónica de Los Ángeles, he dirigido la Cámara de inglés y la Filarmónica Bachiana", afirmó.

Después de considerarlo por mucho tiempo, el artista decidió retirarse, y cuando había tomado un descanso, Ubiratã Bizarro Costa le creó unos guantes biónicos, que le permite a Martins elevar los dedos después de presionar las teclas.

Luego de un periodo de pruebas para encontrar el prototipo correcto, el pasado diciembre llegó el adecuado. "Me siento en un sueño, poder volver a tocar piano es una alegría", señaló el artista.

Le puede interesar: