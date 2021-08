Lili del Sol, cantante colombiana que le apuesta a fusionar el joropo con flamenco

Por La Hora del Regreso pasó la cantante colombiana, quien reside actualmente en España y fue la protagonista de una sesión especial de Radio Nacional Española con su apuesta única musical que llegó para revolucionar los sonidos del mundo.

La productora y cantante Lili del Sol nació en Cali, Colombia. Vive en Valencia, donde ha estudiado en el Campus que Berklee College of Music tiene en la ciudad del Turia. Protagoniza el segundo capítulo de la sección “Enraizados” en El gallo que no cesa de RNE, un espacio para conocer a músicos y músicas que residen o han residido fuera de la tierra que los ha visto crecer.

"Este proyecto fue entender qué había dentro de mí, no solo musicalmente sino personalmente. Este fue un viaje que me ayudó a redescubrir todos esos sonidos que me han acompañado y que hacen latir mi corazón", comentó la cantante.

Escuche más de La Hora del Regreso:

A pesar que cautivó con su fusión de joropo con flamenco, ya ha realizado lo propio con otros ritmos colombianos, especialmente los vallecaucanos.

"La música del Llano tiene una métrica muy parecida a la música del Pacífico. Los acentos son diferentes, pero los 6/8 están presentes. Esto me ayudó a pensar que podría crear un universo infinito de ritmos y de melodías", dijo.

La artista afirma que abrir sus alas para la exploración musical, le ha permitido "conocer que no hay límites en la música".