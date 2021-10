Lina Tejeiro asegura que le han deseado la muerte por los besos con sus amigas

La actriz colombiana Lina Tejeiro se sinceró a través de sus redes sociales sobre los efectos que han tenido sus besos con las influencers Epa Colombia y Aida Victoria Merlano en su fiesta de cumpleaños número 30.

En ese momento compartió algunas imágenes de su lujosa celebración a la que asistieron decenas de famosos. Después Epa Colombia fue la primera en mostrar su “pico” con Lina Tejeiro.

El video se hizo viral y hasta Aida Victoria Merlano reveló algunas imágenes captadas ese día donde aparece besando a su amiga. Sin embargo, ahora la actriz hizo una denuncia por esa situación.

A través de sus historias de Instagram denunció que ha recibido todo tipo de críticas, situación que rechazó al decir que a algunos internautas “les cuesta normalizar el amor”.

“Me parece triste y terrible que les moleste el amor o un beso entre dos personas del mismo sexo, no tiene nada de raro. Me han insultado, me han dejado de seguir, hasta me han deseado la muerte solo por darle dos picos a dos amigas mías”, dijo Lina Tejeiro.

En la misma serie de videos se refirió a sus críticos como unos “retrógrados” y hasta lanzó una indirecta. “No tengo la culpa de que yo sea irresistible”, contó la actriz.

Lina también se refirió a su forma de expresar amor y sobre la comunidad LGBTI. “Con razón temen expresar sus gustos, porque hay tanto odio que temen por sus vidas”, expresó.

A continuación la reacción de Lina Tejeiro a los comentarios de rechazo por sus besos con Epa Colombia y Aida Victoria Merlano.