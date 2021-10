Lina Tejeiro generó gran discusión en redes por la 'crítica' que realizo de Zara

En los últimos días, Lina Tejeiro ha sonado bastante por la fiesta que hizo el fin de semana con motivo de su cumpleaños número 30 años de edad.

Sin embargo, en estos momentos la actriz ha despertado una gran discusión en redes sociales, a través de un trino, en el cual arremetió contra Zara, la popular marca española de fast fashion.

“¿Es mi impresión o los que trabajan en Zara no escuchan?”, escribió Lina Tejeiro en uno de sus recientes tweets.

Dicho mensaje tiene más de 300 retuits y casi 11 mil likes. Este trino en cuestión de segundos fue contestado por otros internautas que también están de acuerdo con la nativa de Villavicencio sobre la supuesta mala atención de los trabajadores de las tiendas de esta firma que pertenece a Inditex.

Es mi impresión o los que trabajan en Zara no escuchan?

“¡Jaja se creen estrato 50 y la única ropa de Zara que tienen es la de dotación!”, “Qué personaje tan hueco, quién dijo que vestir ropa de marca define los estratos, es peor vivir con ropa costosa y vivir endeudado solo por mantener la apariencia, al parecer es su caso”, fueron algunas de las respuestas que recibió la villavicense.

Conozca la causa de ausencia de Carlos Calero en el programa 'Día a Día'

Trabaje casi 4 años en Zara, y se que un mal servicio al cliente no tiene justificación, porque si, el cliente no tiene la culpa… pero las personas no saben la cantidad de tareas que tienen cada una de las personas en ese lugar. se vuelven un 8