Lo más inoperante en Colombia es la Fiscalía: Germán Navas Talero

Germán Navas Talero es abogado, político y actual representante a la Cámara por Bogotá del Polo democrático. Es egresado de la universidad la Gran Colombia y además realizó una especialización en Ciencias Penitenciarias en la Universidad Nacional.

Navas ha permanecido en la Cámara de Representantes por más de 20 años, según él, porque “yo no ando metido en enredos, no tengo negocios con narcotraficantes y no prometo lo que no puedo cumplir.”

El representante del Polo ha sido reconocido por crear el proyecto ‘Consultorio Jurídico Popular’, pues él ofrecía asesoría jurídica a personas de bajos recursos sin ningún costo. Navas explicó que esto se dio debido a que “no todas las personas tienen la plata para pagar un abogado, tenía la labor de capacitar a las personas, y también de servirle a la comunidad; nunca me ha costado nada porque mi madre es trabajadora social.”

Siguiendo con la entrevista, Talero comentó sobre la relación entre el periodismo y la política, debido a que en paralelo a su carrera de abogado ha ejercido por más de 30 años el periodismo y la locución, frente a esto dejó claro que: “en Colombia es muy difícil ejercer verdadero periodismo porque en el medio siempre se publica lo que el dueño o editor quiera, no lo que ocurre en realidad. Aquí los medios son un grupo de presión muy fuerte.”

Germán ha sido polémico también por sus debates en el Congreso de la República, en donde ha sido ponente de proyectos de Ley como la no cadena perpetua para violadores de niños, la prohibición de las corridas de toros, entre otras.

Además, resaltó que la sociedad necesita educarse en temas de política y derecho: “nosotros necesitamos politizar al país”, pues expresó que la ignorancia de la sociedad en estos temas ha permitido que los corruptos lleguen al poder y así logran engañar a los ciudadanos.

Frente al compromiso que tiene con Colombia, comentó que se trata de seguir cumpliéndole al país, sacar más proyectos de ley que logren beneficiar a los colombianos y, decir en el Congreso lo que el pueblo no puede decir.

Para finalizar, Germán dio su punto de vista sobre algunos políticos del país como Gustavo Petro, Alberto Carrasquilla, Enrique Peñalosa, Jorge Enrique Robledo y Álvaro Uribe Vélez.