Lo valiente no quita lo cortés: Margarita Rosa De Francisco se despidió de El Tiempo

La reconocida presentadora Margarita Rosa De Francisco compartió en su cuenta de Twitter una sentida carta con la que se despidió de el diario El Tiempo, medio en el que tenía su propia columna de opinión.

“No quisiera irme sin agradecer, de corazón, el espacio que me ofrecieron por seis años las directivas de El Tiempo. Adoré y cuidé la oportunidad que me brindaron”, es un fragmento del texto.

De igual forma, De Francisco reconoció que una de las causas de su salida es que en sus últimos textos le costaba “autocensurar” sus ganas de escribir sobre la actualidad de Colombia.

No obstante, resaltó que no se siente “moralmente superior” por haber escrito su última columna, pero que tiene una lucha de “valores”.

Cabe resaltar que la presentadora se ha mostrado cercana con las ideas de la Colombia Humana de Gustavo Petro.