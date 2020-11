Los artistas colombianos que hasta ahora han logrado ganar en los Latin Grammy 2020

Este jueves se lleva a cabo la edición 2020 de los Latin Grammy, uno de los premios más importantes de la música. La gala se llevó a cabo en la ciudad de Miami sin público, pero con la presentación de varios artistas, en su mayoría colombianos.

El cantante J Balvin inauguró la entrega de los premios al ganar como ‘mejor álbum de música urbana’, el paisa aprovechó para dedicar su premio a las personas de San Andrés y Providencia y a todas aquellas personas que están sufriendo por el huracán.

Por otra parte, el cantante Carlos Vives junto con Rubén Blades ganaron el gramófono dorado en la categoría de mejor canción tropical. El artista dijo que: “Es un honor compartir este premio con Rubén (...) gracias por unirte al mundo de Cumbiana”.

El caleño Mike Bahía logró llevarse el premio como ‘mejor nuevo artista’ en estos importantes premios. El colombiano agradeció a su manager y a su pareja Greeicy: “gracias a mi manager, un gran amigo que me ha acompañado en este proceso (...) gracias a la mujer que me llevó a cambiar mi manera de ver la vida, mi compañera Greeicy, ¡Te amo! y creo que la cosa más inteligente que he hecho es volverme loco por una mujer y espero que cada uno encuentre la suya".

El talentoso y joven Camilo logró ganar en la categoría de 'mejor canción pop' con su canción 'Tutu'.

Por su parte, Jorge Celedón ganó en la categoría de música vallenata. En su discruso aprovechó para agradecer a Dios, a sus padres y a la familia del vallenato.

Además, el cantante Alex Campos ganó el premio a mejor álbum de música cristiana con su álbum ‘Soldados’.

Entre los demás galardonados de la noche están:

Mejor álbum vocal pop tradicional: Compadres, el álbum conjunto de Andrés Cepeda y Fonseca.

Mejor álbum de salsa: 40, Grupo Niche.

Mejor interpretación reguetón: Yo perreo sola de Bad Bunny.

Mejor álbum de música alternativa: Sobrevolando de Cultura Pofética.

Mejor álbum de música ranchera: Todo México de Alejandro Fernández.

Mejor álbum de merengue Bachata: Ahora, Eddy Herrera y Larimar, Daniel Santacruz (fue un empate).

Mejor canción rap/hip hop: Antes que el mundo se acabe de Residente.

Mejor canción urbana: Yo x ti, Tú x mí. Premio a los compositores: Rosalía y Ozuna

Mejor álbum de rock: Dónde jugarán las niñas desde el Palacio de los Deportes, Molotov.

Mejor canción rock: Biutiful. Mon Laferte.

Mejor canción pop-rock: La canción de las bestias. Fito Páez.

Sin embargo, todavía no se conocen los ganadores de las categorías más importantes de la gala.