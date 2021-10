Los estrenos de cine más esperados para cerrar 2021

Mientras transitamos por el último trimestre de 2021, en medio de la reactivación de las salas de cine como consecuencia de la pandemia del COVID-19, el cierre de este año viene cargado con películas para todos los gustos y con actuaciones del más alto perfil.

Cabe recordar que en Colombia, el cine fue una de las primeras industrias en cerrar y de las últimas en abrir. Según cifras de Proimágenes Colombia recogidas por la Alcaldía de Bogotá, 12,61 millones de espectadores asistieron a salas de cine y autocines durante 2020, lo cual representó una caída del 83% respecto a 2019. A su vez, esto provocó una caída del 82% en los ingresos por taquilla del sector.

Sin embargo, la reactivación del sector arrancó desde el pasado mes de noviembre con la reapertura de los teatros y, posteriormente, con el regreso a las salas de Cine Colombia en el mes de junio tras 15 meses de cierre.

De este modo, con No Time to Die (Sin Tiempo para Morir), el Agente 007, encarnado por Daniel Craig por última vez, abrió la temporada de grandes cintas de fin de año. Así, a los meses de octubre, noviembre y diciembre no les faltará drama, thriller, ciencia ficción o musicales en la pantalla grande.

A continuación, le traemos una selección de algunas de las novedades cinematográficas más esperadas para despedir este año y que usted no se podrá perder.

Dune

Fecha de estreno: Octubre 22

Octubre 22 Dirigida por: Denis Villeneuve

Denis Villeneuve Protagonizada por: Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Dave Bautista, Stellan Skarsgård, Charlotte Rampling, Oscar Isaac, Zendaya, Javier Bardem, Josh Brolin, Jason Momoa y David Dastmalchian.

The French Dispatch (El Despacho Francés)

Fecha de estreno: Octubre 22

Octubre 22 Dirigida por: Wes Anderson

Wes Anderson Protagonizada por: Benicio del Toro, Adrien Brody, Tilda Swinton, Léa Seydoux, Frances McDormand, Timothée Chalamet, Lyna Khoudri, Jeffrey Wright, Mathieu Amalric, Stephen Park, Bill Murray y Owen Wilson.

Last Night in Soho (El Misterio de Soho)

Fecha de estreno: Octubre 29

Octubre 29 Dirigida por: Edgar Wright

Edgar Wright Protagonizada por: Thomasin McKenzie, Anya Taylor-Joy, Matt Smith, Diana Rigg y Terence Stamp.

Eternals

Fecha de estreno: Noviembre 5

Noviembre 5 Dirigida por: Chloé Zhao

Chloé Zhao Protagonizada por: Gemma Chan, Richard Madden, Kumail Nanjiani, Lia McHugh, Brian Tyree Henry, Lauren Ridloff, Barry Keoghan, Don Lee, Harish Patel, Kit Harington, Salma Hayek y Angelina Jolie.

House of Gucci (La Casa Gucci)

Fecha de estreno: Noviembre 24

Noviembre 24 Dirigida por: Ridley Scott

Ridley Scott Protagonizada por: Lady Gaga, Adam Driver, Jared Leto, Jeremy Irons, Jack Huston, Salma Hayek y Al Pacino.

West Side Story (Amor Sin Barreras)

Fecha de estreno: Diciembre 6

Diciembre 6 Dirigida por: Steven Spielberg

Steven Spielberg Protagonizada por: Ansel Elgort, Rachel Zegler, Rita Moreno, Ariana DeBose, David Alvarez, Josh Andrés Rivera, Corey Stoll, Brian d'Arcy James, Mike Faist, Ana Isabelle, Maddie Ziegler y Yesenia Ayala.

Don’t Look Up (No Miren Arriba)

Fecha de estreno: Diciembre 10

Diciembre 10 Dirigida por: Adam McKay

Adam McKay Protagonizada por: Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Rob Morgan, Jonah Hill, Mark Rylance, Tyler Perry, Ron Perlman, Timothée Chalamet, Ariana Grande, Scott Mescudi, Cate Blanchett y Meryl Streep.

Spider-Man: No Way Home (Spider-Man: Sin Camino a Casa)

Fecha de estreno: Diciembre 17

Diciembre 17 Dirigida por: Jon Watts

Jon Watts Protagonizada: Tom Holland, Zendaya, Benedict Cumberbatch, Jon Favreau, Jacob Batalon, Marisa Tomei, J. B. Smoove, Benedict Wong, Willem Dafoe, Alfred Molina y Jamie Foxx.

Nightmare Alley (El Callejón de las Almas Perdidas)

Fecha de estreno: Diciembre 17

Diciembre 17 Dirigida por: Guillermo del Toro

Guillermo del Toro Protagonizada por: Bradley Cooper, Cate Blanchett, Toni Collette, Willem Dafoe, Richard Jenkins, Rooney Mara, Ron Perlman y David Strathairn.

The Matrix Resurrections (Matrix: Resurrecciones)