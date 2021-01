Los graciosos memes y comentarios que dejó la posesión presidencial de Joe Biden

El demócrata Joe Biden asumió este miércoles como el presidente número 46 de Estados Unidos, en una ceremonia realizada enfrente del Capitolio de este país.

A la investidura del presidente Biden fueron invitados grandes figuras de la política estadounidense como George W. Bush, Bill Clinton, Barack Obama y el excandidato presidencial y senador, Bernie Sanders, que fue la sensación en Twitter por la vestimenta que eligió para asistir al acto y su actitud despreocupada durante el evento.

La cuota musical llegó por cuenta de las cantantes Lady Gaga y Jennifer López que tuvieron celebradas presentaciones individuales en la ceremonia, pero la elección de vestuario de Gaga y la intervención en español de López, generaron distintas reacciones en redes.

Incluso, la despedida del ahora expresidente de Estados Unidos Donald Trump desató la creatividad de los internautas que, como ya es costumbre, publicaron memes inspirados en eventos de gran importancia como este.

Estos son algunas de la imagénes, videos y comentarios más graciosos en redes:

